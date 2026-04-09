Cách Tính Điểm Bảng Xếp Hạng – Quy Tắc Cùng Tiêu Chí Phụ

Cách tính điểm bảng xếp hạng áp dụng công thức 3-1-0 kèm hệ thống tiêu chí phụ để phân loại các đội bằng số điểm. Quy tắc từ Premier League, La Liga với Champions League để so sánh sự khác biệt giữa các giải. Cùng đọc phần tiêu chí phụ trong bài để hiểu tại sao hai đội cùng thành tích nhưng thứ tự lại khác nhau hoàn toàn.

Cách tính điểm bảng xếp hạng theo quy tắc cơ bản

Cách tính điểm bảng xếp hạng áp dụng thống nhất ở hầu hết các giải đấu chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Hiểu đúng quy tắc cơ bản cũng như các trường hợp ngoại lệ giúp bạn đọc vị trí xếp hạng chính xác hơn nhiều.

Các quy tắc quy ước số điểm nhận về sau mỗi trận đấu

Thắng, hòa, thua nhận bao nhiêu?

Hệ thống cho 3 điểm khi thắng áp dụng từ thập niên 1990, thay thế luật cũ nhằm khuyến khích lối đá tấn công. Danh sách dưới thể hiện thành tích theo từng kết quả với ví dụ cụ thể để tính nhanh tổng sau mỗi vòng đấu.

Kết quả Điểm nhận Tích lũy sau 5 trận toàn thắng Tích lũy sau 5 trận toàn hòa Thắng 3 15 Không áp dụng Hòa 1 Không áp dụng 5 Thua 0 0 0 Bỏ cuộc hoặc xử thua 3-0 0 điểm, đối thủ nhận 3 điểm Tùy giải đấu quy định Tùy giải đấu quy định

Bằng thành tích thì ai xếp trên?

Khi hai đội bằng điểm, các giải đấu áp dụng tiêu chí phụ lẫn thứ tự ưu tiên khác nhau để xác định đội xếp trên. Ba tiêu chí phổ biến nhất gồm hiệu số bàn thắng bại, tổng bàn thắng ghi được, và kết quả đối kháng trực tiếp. Premier League ưu tiên hiệu số trước khi xét số bàn thắng, tiếp đến mới là kết quả đối kháng nếu vẫn còn hòa.

Những giải có quy tắc tính khác

Một số cúp nhỏ dùng mức trung bình mỗi trận nhằm đảm bảo công bằng khi số lượng trận không đều nhau. Mùa giải COVID-19 2019/20, nhiều giải châu Âu cũng áp dụng points-per-game lúc phải dừng giữa chừng để chốt thứ tự. Giao hữu hay playoff xác định suất dự giải không áp dụng hệ thống trên mà dùng kết quả thắng thua trực tiếp.

Cách tính điểm bảng xếp hạng ở vòng đấu Cup

Cách tính điểm bảng xếp hạng ở vòng đấu Cup về cơ bản giống giải quốc nội nhưng có thêm một số quy định phụ riêng. Champions League, Europa League, World Cup Group Stage đều dùng hệ thống 3-1-0 nhưng tiêu chí phụ lại có sự khác biệt. Tại vòng đấu Cup, nếu có từ ba đội trở lên ngang tài ngang sức thì quy trình xét tiêu chí phụ phức tạp hơn hẳn.

Vòng đấu Cúp cũng sử dụng cách tính điểm cho vòng bảng

Danh sách dưới tóm tắt các điểm khác biệt cũng như lưu ý quan trọng khi theo dõi vị trí các đội tại vòng đấu Cup. Việc hiểu đúng sự khác biệt giúp dự đoán kịch bản đi tiếp chuẩn xác hơn khi theo dõi các trận cuối vòng loại.

Champions League 2024/25 gom chung 36 đội, thứ tự quyết định 8 suất vào thẳng vòng ⅛.

Europa League lẫn Conference League áp dụng format 36 đội tương tự từ mùa 2024/25.

World Cup 2026 giữ nguyên format 4 đội mỗi nhóm, 2 vị trí dẫn đầu lẫn 8 đội thứ 3 tốt nhất sẽ đi tiếp.

UEFA Nations League dùng phương án rớt hạng, những cái tên cuối cùng sẽ phải xuống League thấp hơn.

Nếu nhiều đội bằng thành tích: Champions League xét đối kháng trực tiếp trước khi tính hiệu số chung.

Cách đọc bảng xếp hạng qua từng cột viết tắt

Cách đọc bảng xếp hạng theo cột giúp nắm nhanh thông tin đội kèm không cần tra từng trận riêng lẻ trong lịch sử. Các cột viết tắt với ký hiệu quốc tế đôi khi gây nhầm lẫn với người mới bắt đầu theo dõi bóng đá qua bảng xếp hạng.

Giải mã các cột viết tắt trong bảng

Mỗi cột trong bảng xếp hạng mang ký hiệu tiếng Anh lẫn đôi khi tiếng Tây Ban Nha tùy nguồn cung cấp dữ liệu. Bảng dưới giải mã ký hiệu, tên đầy đủ, ý nghĩa từng cột để đọc bảng xếp hạng nhanh hơn khi xem thi đấu.

Viết tắt Tên đầy đủ Ý nghĩa MP / P Matches Played Số trận đã thi đấu trong mùa W Won Số trận thắng D Drawn Số trận hòa L Lost Số trận thua GF / F Goals For Tổng bàn thắng đã ghi GA / A Goals Against Tổng bàn thua đã nhận GD Goal Difference Hiệu số bàn thắng bại (GF trừ GA) Pts / P Points Tổng điểm tích lũy trong mùa

Cột nào nên xem trước khi phán đoán thứ hạng?

Cột Pts là cột quyết định thứ hạng kèm luôn được đặt cuối cùng bên phải để dễ nhìn trong hầu hết bảng xếp hạng. GD là cột quan trọng thứ hai cũng như thường được dùng ngay khi hai đội bằng điểm theo quy tắc tại Premier League. Cột W cũng phản ánh sức mạnh thực sự hơn Pts trong trường hợp so sánh đội có nhiều trận hòa với đội thắng nhiều nhưng ít hòa.

Cột form gần đây cho thấy điều gì?

Form gần đây thường hiển thị 5 đến 6 trận cuối với ký hiệu W (thắng), D (hòa), L (thua) từ trái sang phải theo thứ tự. Đây là cột giúp đánh giá xu hướng đội đang đi lên lẫn xuống trong ngắn hạn, không phản ánh toàn bộ phong độ cả mùa. Đội đứng thứ 8 nhưng có form 5 trận toàn thắng, đội đứng thứ 3 nhưng form toàn thua là thông tin quan trọng khi phân tích.

Lịch sử thay đổi cách tính điểm bảng xếp hạng

Hệ thống 3 điểm không tồn tại từ đầu, bóng đá từng áp dụng hệ thống 2 điểm suốt nhiều thập kỷ trước đó. Sự thay đổi này có tác động sâu rộng kèm được ghi nhận là một trong những cải cách quan trọng nhất của môn thể thao.

Bóng đá tính điểm thế nào trước năm 1981?

Từ đầu thế kỷ 20 đến thập niên 1980, bóng đá chuyên nghiệp áp dụng hệ thống 2 điểm cũng như chỉ 0 điểm khi thua. Kết quả là các đội cũng chọn chiến thuật bảo thủ hơn vì thắng chỉ hơn hòa đúng 1 điểm thay vì 2 điểm như hiện nay. Thống kê cho thấy số trận hòa trên mỗi mùa giải với hệ thống 2 điểm cao hơn đáng kể so với sau khi chuyển sang 3 điểm.

Tại sao FIFA quyết định chuyển sang 3 điểm?

Quyết định chuyển đổi xuất phát từ nhiều lý do lẫn được FIFA nghiên cứu từ thử nghiệm ở một số giải nhỏ trước đó. Danh sách dưới tóm tắt các lý do chính thức, kết quả thực tế sau khi áp dụng lẫn phản ứng ban đầu của giới chuyên môn.

Khuyến khích đội tích cực tấn công hơn vì phần thưởng cho chiến thắng tăng gấp đôi so với hòa

Giảm số trận hòa chủ động khi hai đội cùng chấp nhận chia điểm để tránh rủi ro

Tăng tính hấp dẫn cho khán giả khi các trận đấu có nhiều bàn thắng hơn theo thống kê

Anh áp dụng thử nghiệm từ mùa 1981/82 tại Division Four trước khi nhân rộng toàn quốc

FIFA chính thức khuyến nghị toàn cầu áp dụng từ World Cup 1994, giải đấu đầu tiên dùng hệ thống 3 điểm

Giải đấu nào chuyển sang 3 điểm muộn nhất?

Anh là quốc gia tiên phong thử nghiệm kèm chính thức áp dụng hệ thống 3 điểm từ mùa 1981/82 trước tất cả các nước còn lại. Scotland cũng như Ireland áp dụng ngay sau Anh vào đầu thập niên 1990, trong khi hầu hết châu Âu chuyển đổi từ 1994/95. Một số giải đấu ở Mỹ Latin cũng chuyển đổi muộn hơn châu Âu, thường từ giữa đến cuối thập niên 1990 tùy từng nước.

Tiêu chí phụ trong cách tính điểm bảng xếp hạng

Tiêu chí phụ trong cách tính điểm bảng xếp hạng thường bị bỏ qua, nhưng lại quyết định ai vô địch hay xuống hạng. Nắm rõ ba tiêu chí phổ biến nhất kèm thứ tự ưu tiên của từng giải giúp theo dõi cuộc đua chính xác hơn nhiều.

Hiệu số bàn thắng bại tính như thế nào?

Hiệu số bàn thắng bại tính bằng tổng bàn thắng đem trừ đi tổng bàn thua trong tất cả trận đã thi đấu của mùa. Ví dụ đội ghi 45 bàn và để thủng lưới 20 bàn thì hiệu số là +25, cao hơn đội có mức +20 dù cùng điểm. Premier League, La Liga lẫn Bundesliga đều ưu tiên hiệu số hơn số bàn ghi được, biến đây thành tiêu chí phụ quan trọng nhất.

Thứ tự ưu tiên tiêu chí phụ theo từng giải

Mỗi giải lớn áp dụng thứ tự tiêu chí phụ khác nhau, điều này dễ gây nhầm lẫn khi theo dõi nhiều giải cùng lúc. Bảng dưới so sánh thứ tự ưu tiên cùng tiêu chí đặc trưng của bốn giải lớn để bạn không bị nhầm khi xem thứ hạng.

Giải đấu Tiêu chí phụ ưu tiên số 1 Tiêu chí phụ ưu tiên số 2 Đặc trưng riêng Premier League Hiệu số bàn thắng bại Tổng bàn thắng ghi được Nếu vẫn bằng: đá play-off 1 trận trên sân trung lập La Liga Đối kháng trực tiếp Hiệu số riêng hai đội đó Ưu tiên đối kháng trực tiếp trước hiệu số chung Bundesliga Hiệu số bàn thắng bại Tổng bàn thắng ghi được Nếu vẫn bằng: tung đồng xu theo quy định của UEFA Champions League Thành tích đối kháng trực tiếp Hiệu số riêng các trận đó Áp dụng cho nhóm bằng thành tích trước tiên

Tất cả tiêu chí đều bằng nhau thì làm gì?

Trường hợp hiếm gặp nhưng vẫn xảy ra khi hai đội bằng nhau ở mọi chỉ số kèm cần có phương án cuối để phân định. Các phương án cuối cùng dưới đây được các tổ chức bóng đá lớn áp dụng để xử lý trong các trường hợp đó.

Tung đồng xu hoặc rút thăm ngẫu nhiên theo quy định của cả UEFA lẫn FIFA.

Play-off một trận trung lập áp dụng ở Premier League nếu liên quan suất vô địch hoặc xuống hạng.

Chỉ số fair-play (số thẻ vàng, thẻ đỏ ít hơn) được một số giải nhỏ dùng làm tiêu chí phụ cuối.

Thứ hạng mùa trước hoặc kết quả đối kháng lịch sử không được dùng trong bóng đá chuyên nghiệp hiện đại.

Bảng xếp hạng cần bao nhiêu điểm để đạt mục tiêu?

Bảng xếp hạng cuối mùa ở Premier League thường yêu cầu ngưỡng điểm khác nhau kèm mỗi mục tiêu có con số tham chiếu riêng. Các ngưỡng này thay đổi theo mùa cũng như phụ thuộc vào sức mạnh tổng thể của các đội trong cùng một giải đấu. Ngưỡng an toàn thoát xuống hạng ở Premier League cũng dao động từ 35 đến 42 điểm tùy mùa trong lịch sử gần đây.

Mục tiêu mùa giải Ngưỡng điểm tham chiếu Ghi chú Vô địch Premier League Thường từ 86 điểm trở lên Man City 2023/24 vô địch với 91 điểm Vào top 4 dự Champions League Thường từ 70 đến 75 điểm Có mùa top 4 chỉ cần 67 điểm Vào top 6 dự Europa League Thường từ 58 đến 65 điểm Phụ thuộc vào hiệu suất nhóm giữa bảng Trụ hạng an toàn Thường từ 38 đến 42 điểm Mùa 2022/23 xuống hạng với 38 điểm Xuống hạng Championship Thường dưới 32 điểm Kỷ lục thấp nhất: Derby County 2007/08 với 11 điểm

Kết luận

Cách tính điểm bảng xếp hạng thống nhất ở quy tắc 3-1-0 nhưng tiêu chí phụ lại khác nhau đáng kể giữa các giải.